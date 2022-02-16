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1 час назад

ЕС подготовился к перебоям поставок газа из России

Лера Букина

Евросоюз подготовился к возможным перебоям поставок газа из России, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен депутатам Европарламента в Страсбурге. Ее слова приводит РИА Новости.

ЕС подготовился к перебоям поставок газа из России
Фото: ReutersReuters

«Мы за последние недели проработали все сценарии возможного полного или частичного прекращения поставок газа в ЕС со стороны России. Теперь я могу сказать, что мы обезопасили себя на этот зимний сезон», – сказала она.

Как она пояснила, это нужно на случай, «если Россия решит использовать энергетику в качестве оружия». По словам фон дер Ляйен, в период высокого спроса на голубое топливо «Газпром» ограничивал поставки в Европу.

«Такое поведение уже нанесло ущерб авторитету России как надежному поставщику энергоресурсов», – заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия «уже много недель проводит переговоры с государствами, которые готовы нарастить поставки сниженного газа в ЕС». По ее словам, в январе были зафиксированы рекордные поставки сжиженного газа в Европу.

«Цены на газ могут пробить $3 тыс. за тысячу кубов. Это — не фантастика»

15 февраля в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. На пресс-конференции по итогам переговоров президент России призвал немцев поблагодарить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера за поддержку строительства «Северного потока». Теперь они получают газ из России в пять раз дешевле. Путин напомнил, что по «Северному потоку» Германия получает 55 млрд кубометров газа в год по ценам в 3–5, а то и в 7 раз ниже спотовой цены в Европе.

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