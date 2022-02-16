Бодров: нижегородцам не стоит откладывать ипотеку из-за роста ключевой ставки

В феврале Банк России повысил ключевую ставку.
Нижегородцам не стоит откладывать оформление ипотеки из-за роста ключевой ставки, сообщил управляющий Нижегородским ГОСБ Сбера Виталий Бодров в ходе пресс-завтрака 15 февраля. Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».
По его словам, рост ставки не существенен. Ипотека берется на длительный срок, и в настоящий момент доступна для потребителей. При этом рост ключевой ставки не скажется на объемах жилищного кредитования, так как в настоящий момент в регионе строится большое количество жилья, при этом у нижегородцев сохраняется потребность в улучшении жилищных условий.
«Мы ипотеку берем на длительный срок. Я считаю, что сейчас ипотека достаточно доступна. И не стоит откладывать на потом. Условия приемлемые есть. Если есть необходимость покупки, лучше ей воспользоваться сейчас», — сообщил Бодров.
При этом он не исключает, что в дальнейшем ключевая ставка будет снижаться.
«Наши коллеги прогнозируют, что ставка должна снижаться. Вопрос, будет ли это через еще одну операцию подъема-снижения. Будет ли снижение сейчас? Мы видим возможность снижения в среднесрочном периоде», — отметил Виталий Бодров.
Напомним, 11 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%.