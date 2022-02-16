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1 час назад

Бодров: нижегородцам не стоит откладывать ипотеку из-за роста ключевой ставки

"Время Н" РИА

В феврале Банк России повысил ключевую ставку.

Бодров: нижегородцам не стоит откладывать ипотеку из-за роста ключевой ставки
Фото: "Время Н" РИА"Время Н" РИА

Нижегородцам не стоит откладывать оформление ипотеки из-за роста ключевой ставки, сообщил управляющий Нижегородским ГОСБ Сбера Виталий Бодров в ходе пресс-завтрака 15 февраля. Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».

По его словам, рост ставки не существенен. Ипотека берется на длительный срок, и в настоящий момент доступна для потребителей. При этом рост ключевой ставки не скажется на объемах жилищного кредитования, так как в настоящий момент в регионе строится большое количество жилья, при этом у нижегородцев сохраняется потребность в улучшении жилищных условий.

«Мы ипотеку берем на длительный срок. Я считаю, что сейчас ипотека достаточно доступна. И не стоит откладывать на потом. Условия приемлемые есть. Если есть необходимость покупки, лучше ей воспользоваться сейчас», — сообщил Бодров.

При этом он не исключает, что в дальнейшем ключевая ставка будет снижаться.

«Наши коллеги прогнозируют, что ставка должна снижаться. Вопрос, будет ли это через еще одну операцию подъема-снижения. Будет ли снижение сейчас? Мы видим возможность снижения в среднесрочном периоде», — отметил Виталий Бодров.

Напомним, 11 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%.

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