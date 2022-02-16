Силуанов обратился к вкладчикам на фоне угрозы санкций

«Если будут приняты санкции против банков, какие банки — будет важно. В целом это неприятно. Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютными в этих банках. Собственно, у нас валютной ликвидности достаточно, валютных резервов тоже достаточно», — цитирует Антона Силуанова РИА «Новости».