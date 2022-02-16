В России готовят новую пенсионную реформу

Министерство финансов РФ и Банк России сейчас ведут работу над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра финансов страны Антона Силуанова.

Планируется, что данный проект представят законодателями уже в текущем году. Точных сроков, связанных с грядущим проектом новой пенсионной реформы, пока нет. Уже идет проработка нормативных правовых решений.

Соответствующий вопрос поднимался в рамках форума ВТБ в 2021 году.

Подробности нового проекта в сфере пенсионных накоплений пока не приводятся.

В прошлом году Минтруд подготовил проект о дистанционном назначении пенсионных выплат.

Также осенью экономист Евгений Якушев объяснял суть предлагаемой схемы по переводу пенсионных накоплений. Для того чтобы отделить данные деньги от других взносов, сохранить правовой статус, предлагается сделать отдельную пенсионную схему.