Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
34 минуты назад

В России готовят новую пенсионную реформу

Газета.Ru

Министерство финансов РФ и Банк России сейчас ведут работу над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра финансов страны Антона Силуанова.

Планируется, что данный проект представят законодателями уже в текущем году. Точных сроков, связанных с грядущим проектом новой пенсионной реформы, пока нет. Уже идет проработка нормативных правовых решений.

Соответствующий вопрос поднимался в рамках форума ВТБ в 2021 году.

Россиянам объявили об изменении пенсионного возраста

Подробности нового проекта в сфере пенсионных накоплений пока не приводятся.

В прошлом году Минтруд подготовил проект о дистанционном назначении пенсионных выплат.

Также осенью экономист Евгений Якушев объяснял суть предлагаемой схемы по переводу пенсионных накоплений. Для того чтобы отделить данные деньги от других взносов, сохранить правовой статус, предлагается сделать отдельную пенсионную схему.

Последние новости
102
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители