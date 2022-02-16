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14 минут назад

Силуанов раскрыл сценарий действий при отключении РФ от SWIFT

Лера Букина

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что при отключении России от SWIFT страна перейдет на другие способы передачи финансовой информации, в частности, на разработанную Банком России систему. Его слова приводит агентство «Прайм».

Силуанов раскрыл сценарий действий при отключении РФ от SWIFT
Фото: ТАССТАСС

«Если эта мера будет введена, перейдем к другим возможностям передачи информации, будь то СПФС, телетайпы или возить платежки в чемоданах, но я утрирую, конечно», — заявил Силуанов.

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Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Она функционирует с 2014 года. В феврале 2021 года сообщалось, что к ней уже подключены 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и Швейцарии.

«По SWIFT, по последней информации от западных сторон, появилась, что они сами понимают абсурдность ситуации: мы пострадаем, но и они тоже пострадают. Если они хотят помучиться, чтобы мы вместе помучились, то тогда это оправдано. Я читал информацию, что вопрос SWIFT откладывается, хотя ничего нет невозможного. Их решения, мы видим, пересматриваются достаточно часто», — отметил министр.

С конца 2021 года Запад обсуждает жесткие санкции, в том числе отключение от SwWIFT, в отношении России в случае ее вторжения на Украину.

«Это будет грандиозно»: Кулеба об отключении РФ от SWIFT

В январе немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на правительственные источники, сообщила, что Европа и США передумали отключать Россию от SWIFT и тем самым отрезать ее от мировых финансовых потоков. Вместо этой меры, как сообщало издание, в рамках новых санкций готовятся существенные экономические штрафы против крупнейших российских банков. Газета также отмечала, что исключение России из системы SWIFT в краткосрочной перспективе повлекло бы за собой дестабилизацию финансовых рынков, а в долгосрочной — привело бы к образованию альтернативной платежной структуры, в которой Запад уже не сможет занимать доминирующее положение.

В феврале агентство Reuters, ссылаясь на американских и европейских чиновников, сообщило, что США и ЕС завершают работу над пакетами санкций против России, которые будут введены в случае ее вторжения на Украину. Отмечалось, что отключение страны от межбанковской системы платежей SWIFT в перечень возможных мер не входит.

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