Силуанов раскрыл сценарий действий при отключении РФ от SWIFT

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что при отключении России от SWIFT страна перейдет на другие способы передачи финансовой информации, в частности, на разработанную Банком России систему. Его слова приводит агентство «Прайм».

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«Если эта мера будет введена, перейдем к другим возможностям передачи информации, будь то СПФС, телетайпы или возить платежки в чемоданах, но я утрирую, конечно», — заявил Силуанов.

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Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Она функционирует с 2014 года. В феврале 2021 года сообщалось, что к ней уже подключены 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и Швейцарии.

«По SWIFT, по последней информации от западных сторон, появилась, что они сами понимают абсурдность ситуации: мы пострадаем, но и они тоже пострадают. Если они хотят помучиться, чтобы мы вместе помучились, то тогда это оправдано. Я читал информацию, что вопрос SWIFT откладывается, хотя ничего нет невозможного. Их решения, мы видим, пересматриваются достаточно часто», — отметил министр.

С конца 2021 года Запад обсуждает жесткие санкции, в том числе отключение от SwWIFT, в отношении России в случае ее вторжения на Украину.

В январе немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на правительственные источники, сообщила, что Европа и США передумали отключать Россию от SWIFT и тем самым отрезать ее от мировых финансовых потоков. Вместо этой меры, как сообщало издание, в рамках новых санкций готовятся существенные экономические штрафы против крупнейших российских банков. Газета также отмечала, что исключение России из системы SWIFT в краткосрочной перспективе повлекло бы за собой дестабилизацию финансовых рынков, а в долгосрочной — привело бы к образованию альтернативной платежной структуры, в которой Запад уже не сможет занимать доминирующее положение.