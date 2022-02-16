США призвали Сербию искать альтернативу российскому газу

"Вопрос зависимости от российских энергоресурсов - это проблема не только Западных Балкан, это проблема для большой части Европы. В ситуации с Балканами есть дополнительная проблема: они сильно зависят от угольной энергетики. У нас есть всеобъемлющая стратегия энергетической безопасности, в которой особое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии, сжиженному природному газу, альтернативным поставщикам и маршрутам [поставок] <...>. Мы близки к освобождению некоторых стран от полной зависимости от российского газа. И я добавлю, что в этом процессе есть огромные возможности для американских компаний", - отметил он позднее в ходе слушаний.