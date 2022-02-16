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1 час назад

Водка подорожала в России

News.ru

В России за неделю с 5 по 11 февраля подорожали водка, детское питание, колбаса, сливочное масло, молоко и макароны в среднем на 1,6%, сообщает URA.RU со ссылкой на данные Росстата. За тот же период недельная инфляция замедлилась до 13%, а потребительские цены в среднем увеличились на 1,29%.

Водка подорожала в России
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Больше всего подорожали огурцы — на 2,6% в среднем. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,6%. Бананы и капуста подорожали на 2,4%, помидоры — на 2,3%, морковь — на 1,9%, свёкла — на 1,1%, яблоки — на 0,7%. Наименьший рост наблюдается в мясной продукции: так, свинина, сосиски, сардельки и мясо кур подорожали на 0,2%.

Ранее россияне рассказали, что хотели бы получать пенсию в размере 55,5 тысячи рублей. При этом мужчины назвали оптимальной пенсию в 60 тысяч рублей, а женщины — в 51 тысячу. Издание уточняет, что нынешние пенсионеры более скромные, для них оптимальной суммой является пенсия в 33 тысячи рублей.

В настоящее время, согласно информации Минтруда России, средние страховые пенсии неработающих пенсионеров составляют почти 19 тысяч рублей. Работающие пенсионеры получают в среднем 14 тысяч рублей, но совокупный доход равен примерно 66 тысячам рублей.

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