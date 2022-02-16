Водка подорожала в России

В России за неделю с 5 по 11 февраля подорожали водка, детское питание, колбаса, сливочное масло, молоко и макароны в среднем на 1,6%, сообщает URA.RU со ссылкой на данные Росстата. За тот же период недельная инфляция замедлилась до 13%, а потребительские цены в среднем увеличились на 1,29%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше всего подорожали огурцы — на 2,6% в среднем. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,6%. Бананы и капуста подорожали на 2,4%, помидоры — на 2,3%, морковь — на 1,9%, свёкла — на 1,1%, яблоки — на 0,7%. Наименьший рост наблюдается в мясной продукции: так, свинина, сосиски, сардельки и мясо кур подорожали на 0,2%.

Ранее россияне рассказали, что хотели бы получать пенсию в размере 55,5 тысячи рублей. При этом мужчины назвали оптимальной пенсию в 60 тысяч рублей, а женщины — в 51 тысячу. Издание уточняет, что нынешние пенсионеры более скромные, для них оптимальной суммой является пенсия в 33 тысячи рублей.