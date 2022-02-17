На Украине заявили об успешном блокировании «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна в текущий момент успешно блокирует запуск российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом он рассказал в рамках телемарафона, который посвящен объявленному президентом Украины Владимиром Зеленским Дню единения, запись опубликована на YouTube-канале ICTV.

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"Мы (Украина) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде "Северного потока — 2" и будем продолжать это делать", — рассказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что "Северный поток – 2" якобы "угрожает" не только Украине, но и всему Евросоюзу. Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что скорейший запуск российского газопровода "Северный поток — 2" поможет Европе стабилизировать ситуацию на рынке газа, а также снизить уровень выбросов CO2 в атмосферу.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не допустят начала работы трубопровода "Северный поток — 2" в случае агрессии России против Украины. В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем подчеркнул, что "Северный поток — 2" является чисто коммерческим проектом без политической окраски.