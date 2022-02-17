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1 час назад

На Украине заявили об успешном блокировании «Северного потока-2»

Елена Прошина

Украина в настоящее время успешно блокирует запуск российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

На Украине заявили об успешном блокировании «Северного потока-2»
Фото: ТАССТАСС

«Мы (Украина) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде «Северного потока — 2» и будем продолжать это делать», — сообщил глава украинского правительства.

Как отметил премьер, «Северный поток – 2» якобы угрожает не только Украине, но и всему Евросоюзу.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что странам Запада следует быть едиными и найти альтернативу российскому газу. Политик выразил мнение, что Европе необходимо отказаться от газопровода «Северный поток - 2», вывести этот проект «из кровеносной системы».

«Нам необходимо найти альтернативные источники энергии», — подчеркнул Джонсон.

Тем временем, депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен сообщил, что затягивание сертификации российского газового проекта бессмысленно. По его словам, требования Вашингтона остановить газопровод неприемлемы. Как считает парламентарий, ультимативные заявления американского президента Джо Байдена об остановке «Северного потока-2» являются «неуважением демократического суверенитета Германии и ее европейских партнеров».

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