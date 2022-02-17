На Украине заявили об успешном блокировании «Северного потока-2»

Украина в настоящее время успешно блокирует запуск российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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«Мы (Украина) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде «Северного потока — 2» и будем продолжать это делать», — сообщил глава украинского правительства.

Как отметил премьер, «Северный поток – 2» якобы угрожает не только Украине, но и всему Евросоюзу.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что странам Запада следует быть едиными и найти альтернативу российскому газу. Политик выразил мнение, что Европе необходимо отказаться от газопровода «Северный поток - 2», вывести этот проект «из кровеносной системы».

«Нам необходимо найти альтернативные источники энергии», — подчеркнул Джонсон.