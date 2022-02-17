США предупредили о глобальных последствиях санкций против РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о неизбежности глобальных последствий санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Фото: Рамблер Рамблер

«Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия», – подчеркнула Йеллен.

Она сообщила, что Минфин США и европейцы разрабатывают ряд финансовых санкций, которые могут коснуться «лиц или компаний» и «безусловно, могут включать контроль над экспортом». Йеллен также отметила, что Вашингтон совместно с Евросоюзом работает над тем, чтобы эффективнее защитить ЕС от «неблагоприятного воздействия» ограничений. В частности, по ее словам, речь идет об обеспечении поставок энергоресурсов на континент.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины ударят и по Соединенным Штатам. В частности, он предупредил о росте цен на энергоносители.

Председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини ранее сообщил, что в условиях, когда Евросоюзу нужен российский природный газ, сложно ввести санкции против России.