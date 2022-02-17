Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
1 час назад

США предупредили о глобальных последствиях санкций против РФ

Лера Букина

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о неизбежности глобальных последствий санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

США предупредили о глобальных последствиях санкций против РФ
Фото: РамблерРамблер

«Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия», – подчеркнула Йеллен.

Она сообщила, что Минфин США и европейцы разрабатывают ряд финансовых санкций, которые могут коснуться «лиц или компаний» и «безусловно, могут включать контроль над экспортом». Йеллен также отметила, что Вашингтон совместно с Евросоюзом работает над тем, чтобы эффективнее защитить ЕС от «неблагоприятного воздействия» ограничений. В частности, по ее словам, речь идет об обеспечении поставок энергоресурсов на континент.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины ударят и по Соединенным Штатам. В частности, он предупредил о росте цен на энергоносители.

Председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини ранее сообщил, что в условиях, когда Евросоюзу нужен российский природный газ, сложно ввести санкции против России.

16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американскому президенту Джо Байдену необходимо уволить своих аналитиков, которые спрогнозировали эскалацию на Украине. Она также потребовала от Запада доказать отсутствие планов агрессии в отношении России после фейка о «вторжении».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители