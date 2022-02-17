США предупредили о глобальных последствиях санкций против РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о неизбежности глобальных последствий санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.
«Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия», – подчеркнула Йеллен.
Она сообщила, что Минфин США и европейцы разрабатывают ряд финансовых санкций, которые могут коснуться «лиц или компаний» и «безусловно, могут включать контроль над экспортом». Йеллен также отметила, что Вашингтон совместно с Евросоюзом работает над тем, чтобы эффективнее защитить ЕС от «неблагоприятного воздействия» ограничений. В частности, по ее словам, речь идет об обеспечении поставок энергоресурсов на континент.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины ударят и по Соединенным Штатам. В частности, он предупредил о росте цен на энергоносители.
Председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини ранее сообщил, что в условиях, когда Евросоюзу нужен российский природный газ, сложно ввести санкции против России.
16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американскому президенту Джо Байдену необходимо уволить своих аналитиков, которые спрогнозировали эскалацию на Украине. Она также потребовала от Запада доказать отсутствие планов агрессии в отношении России после фейка о «вторжении».