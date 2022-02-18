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50 минут назад

Выросло число заявок на прокачку газа через Украину

News.ruиещё 5

В 1,6 раза выросли номинации на прокачку газа на пятницу, 18 февраля, через украинскую газотранспортную систему. Газопровод «Ямал-Европа» продолжает работать в режиме реверса. Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТУ Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform, сообщает РИА Новости.

Заявки на прокачку газа через Украину выросли в 1,6 раза
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По данным «Оператора ГТУ Украины», заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ на 17 февраля составляют 50,6 млн кубометров. На 18 февраля показатели равняются 83,6 млн кубометров. Однако эта информация не окончательная и ещё может измениться.

В январе транзит российского газа через территорию Украины резко упал и был в среднем почти вдвое меньше, чем пркдусмотренные контрактом 109 млн кубометров в сутки. С конца января компания «Газпром» снова увеличила прокачки, однако вскоре показатели снова упали до 80-90 млн кубометров.

На минувшей неделе показатели были сопоставимы со средними за январь, во вторник, 15 февраля, они достигли 69,1 млн кубометров.

Газопровод «Ямал-Европа» является одним из основных маршрутов поставок газа «Газпрома в Европу, наряду с «Северным потоком» и ГТС Украины. При этом мощности магистрали невостребованны как на регулярных, так и на дополнительных сессиях аукционов. Компания продолжаеит работу в режиме реверса: поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет, чтобы Соединённые Штаты стали его оcновным поставщиком природного газа. В настоящее время главным поcтавщиком природного газа в Евроcоюз является Росcия.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, взаимодействие в области энергопоставок должно быть долгосрочным. По его словам, в Европе от этого отказались и теперь вынуждены покупать топливо по высокой цене.

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