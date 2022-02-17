Прибалтика дарит России белорусские деньги

Эстония стала еще одной страной, которая подключилась к блокаде транзита белорусских товаров. На этот раз речь идет о нефтепродуктах, причем таких, которые вовсе не запрещены общеевропейскими санкциями. Почему Таллин принял такое решение, какие убытки ему за это грозят и какие прибыли, в свою очередь, заработает в результате Россия?

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Когда на протяжении последних полутора лет Евросоюз обкладывал Белоруссию санкциями, в них оказались лазейки – некоторые белорусские товары под санкции не попали. И тогда Литва, Эстония и Латвия принялись по собственному почину «латать» санкционные «прорехи».

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Сначала Литва отказалась от транзита продукции «Белоруськалия», хотя спокойно могла бы продолжать на нем зарабатывать. В свою очередь Эстония на днях запретила транзит через свою территорию белорусских нефтепродуктов.

«Чудовищное упущение!»

Для стороннего наблюдателя «война», объявленная Эстонией белорусским нефтепродуктам, стартовала абсолютно внезапно. Началось с того, что эстонская пресса в январе забила тревогу. Было проведено «журналистское расследование», в результате которого выявился «чудовищный факт»: Белоруссия использует Эстонию для экспорта своих нефтепродуктов в «рекордных количествах!».

Как сообщило издание Eesti Paevaleht, в прошлом году импорт белорусских нефтепродуктов оказался почти в три раза больше, чем годом ранее. При этом в Эстонию была направлена треть белорусской нефти, которая раньше шла через латвийские порты.

Издание писало, что для экспорта нефтепродуктов использовался «обман» с товарными кодами – то есть попадающие под санкции нефтепродукты якобы декларировались под кодами, свободными от ограничений. «Когда компания NNK (белорусская фирма по экспорту нефтепродуктов – прим. ВЗГЛЯД) объявила о первом тендере на перевозку мазута через порты балтийских стран, количество прибывших в Эстонию товаров с кодом "2707" (бензол, толуол, ксилол, сольвент-нафта, нафталиновые масла и сырой нафталин, антраценовые масла и сырой антрацен, феноловые масла, пиридиновые, хинолиновые и акридиновые основания, креозотовые масла и т. д. – прим. ВЗГЛЯД) подскочило с нуля до 150 000 тонн в месяц. В Латвии и Литве они по-прежнему на нулевом уровне. Еще поразительнее то, что Эстония, по сути, единственная страна Евросоюза, которая вообще импортирует из Белоруссии товары с кодом "2707". В прошлом году в некоторые месяцы доля Эстонии в импорте товаров с этим кодом в 100%», – указало эстонское издание.

Было искусно спровоцировано «народное возмущение» – как же так, неужели мы, эстонцы, способны продавать свою совесть за «грязные деньги диктаторского режима»? И 31 января эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что «проблему» нужно срочно решать.

«Ситуация выглядит плохо, и я отношусь к ней очень серьезно», – сказала она.

Каллас подчеркнула, что принципы внешней политики должны реализовываться и внутри страны.

«Если мы договорились о санкциях, то должны их выполнять – а если есть пробелы, то их надо устранять. В противном случае мы снизим собственный международный авторитет и право высказываться», – подчеркнула Каллас.

Глава эстонского МИДа Эва-Мария Лийметс тоже заявила, что она против транзита белорусских нефтепродуктов, и призвала правительство его запретить.

В налогово-таможенном департаменте Эстонии заявили, что как раз данный вид транзита осуществляется без нарушений. Через территорию страны проходят те виды топлива, которые в санкционный список не включены. «Тот товар, который перевозится сейчас через Эстонию, не находится под санкциями», – признала и Каллас. Она пояснила, что товары с таможенным кодом «2707» не подпадают под санкции ЕС против Минска – а следовательно, их транзит через эстонскую территорию был юридически корректным.

Но глава правительства в порыве комсомольского задора сообщила, что они с коллегами решили «усилить» санкции Евросоюза – на своем эстонском уровне. По ее словам, «мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Белоруссии и прекратить транзит нефтепродуктов под таможенным кодом "2707" через Эстонию».

Разрубили гордиев узел

Основная интрига с белорусскими нефтепродуктами заключалась в том, что из Литвы они ушли, а в Россию в полном объеме пока не пришли. Минск частично перенес их перевалку в порты Латвии и Эстонии. Эти страны не вмешивались во внутриполитические процессы в Белоруссии так активно, как Литва – поэтому на каком-то этапе Минск счел приемлемым для себя прибегать к их услугам.

Но надолго это не затянулось. Идею введения «индивидуальных дополнительных санкций» всецело поддержала министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус.

«Евросоюз ввел санкции в отношении Республики Беларусь – в связи с нарушением международных избирательных стандартов и прав человека, а также репрессий против гражданского общества и демократической оппозиции. Для того, чтобы нарушения прекратились, санкции должны быть эффективными и применяться таким образом, чтобы их невозможно было обойти, например, импортируя товары через тайных агентов в третьих странах», – патетически заявила глава эстонского Минфина.

Она подтвердила, что действующие в настоящее время санкции ЕС не распространяются на произведенную в Белоруссии продукцию группы «2707» и ее транзит. Что, по мнению Пентус-Розиманнус, ослабляет экономическую эффективность санкций. Поэтому эстонское министерство финансов потребовало, чтобы страна «в самые краткие сроки» установила собственные «национальные санкции» в отношении и этой группы белорусских товаров. И вскоре правительство Эстонии распорядилось запретить транзит белорусских нефтепродуктов через свою территорию – с 1 марта.

Прямые потери государственных предприятий Эстонии от данного шага оцениваются, как относительно небольшие – всего в несколько миллионов евро в год. В 2021 году эстонская железнодорожная компания Eesti Raudtee заработала с белорусского транзита около 1,8 млн евро, что составляет 11-12% от общей суммы поступлений за использование железной дороги. Что касается эстонского предприятия Operail, то на Белоруссию пришлось 15% (5,8 млн евро) прошлогоднего товарооборота компании. Компания сообщила правительству, что в случае потери этого оборота ей придется уволить 80 работников (18% нынешнего штата). Нельзя забывать и о грядущих потерях порта в Таллине – на Белоруссию приходится 9% его грузооборота (2 млн евро прибыли). Со стороны Белоруссии теперь возможно требование покрытия ущерба.

Транспортируя свои нефтепродукты через Латвию и Эстонию, белорусы имели некоторый географический выигрыш – в этом случае транспортное «плечо» было не столь размашистым, как при отправке грузов через российскую Ленинградскую область. Как отметил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук Николай Межевич, в этом случае Таллин сыграл именно на пользу России. По его словам, сейчас, когда транзит через Эстонию данных видов продукции будет прекращен, в Белоруссии еще раз убедятся в том, что единственным надежным направлением является российское.

«Стороны найдут экономический механизм, позволяющий и Минску, и Москве выйти из этой ситуации с наименьшими потерями», – считает эксперт.

В свою очередь российский политолог Виктория Федосова отмечает, что в данном случае Таллин руководствуется принципом «балтийской солидарности». Если уж Литва по собственному почину запретила транзит калийных удобрений из Белоруссии, то и Эстония не могла не включиться в запущенный соседями «флешмоб». Федосова не согласна с тем, что потери Эстонии окажутся небольшими – ведь в правительстве страны не пожелали учесть того, что их заработки от перевозки белорусских нефтепродуктов могли бы в ближайшем будущем существенно возрасти.

Политолог подчеркивает: «Беларусь в этой ситуации имеет возможность переориентировать свой экспорт, а вот экономические потери Эстонии компенсировать не удастся, и они будут ощутимы – ведь в последние два года наблюдался активный рост транзита. Если обратиться к примеру Литвы, прямые убытки Эстонии могут дойти до сотен миллионов евро. Тем более, что Беларусь наверняка, помимо корректировки путей транзита, усилит "эффект" применением зеркальных санкций в отношении эстонского экспорта».

Когда «принципы» важнее «грошей»

Однако страны Прибалтики в данном случае если чем и руководствуются, то отнюдь не экономическими выгодами. Для них куда важнее идеологические мотивы – в данном случае возможность «наказать диктатора, попирающего основы демократии». Поэтому примеру Эстонии следует и Латвия, которая тоже зарабатывала на белорусском транзите. Еще в декабре прошлого года имел место случай, когда в Латвии развернули в обратном направлении 383 тонны нефтепродуктов из Белоруссии. Причиной послужили санкции ЕС и США, которые запрещают перевозку нефтепродуктов из Белоруссии – в том случае, если договоры о поставке были заключены после 21 июня 2021 года. Руководство «Латвийской железной дороги» бросилось оправдываться – спихнув ответственность за инцидент на нерадивых сотрудников таможни.

В прошлом году министр сообщения Латвии Талис Линкайтс не без удовлетворения говорил, что порты этого государства существенно нарастили транзит белорусских нефтепродуктов. Удовлетворение понятное – если учитывать тяжелейший кризис, в который погрузилась транспортная отрасль Латвии в связи с выводом российского транзита. Однако аналитики сразу заявили, что белорусский нефтетранзит в портах Латвии надолго не задержится. «Любое нормальное правительство попыталось бы воспользоваться ситуацией и доказать Батьке, что ему выгодно использовать латвийское направление для экспорта нефтепродуктов, удобрений и всего остального. А Линкайтс предлагает просто наблюдать за ситуацией», – писал в апреле 2021-го политолог Алексей Ильяшевич.

Объясняя логику поведения Риги, он говорит, что вести переговоры с белорусскими грузоотправителями для нее сегодня означало бы изменить геополитическим установкам Латвии на «сдерживание России» и минимизацию ее влияния в республиках бывшего СССР.

Правда, в отличие от Таллина, Рига пока еще не запретила полностью транзит белорусских нефтепродуктов. Но зато вслед за Вильнюсом она закрыла путь для провоза продукции «Беларуськалия». Данное предприятие, после того, как ему указали на дверь в Литве, могло бы перенести свои перевозки в Латвию. Во всяком случае, в Вильнюсе выражали опасения, что «братья по балтийскому содружеству» прикарманят заработки, которых Литва – строго по ее собственному выбору! – лишается.