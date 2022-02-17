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1 час назад

Молдавия испугалась действий "Газпрома" по поставкам газа

Елена Прошина

“Газпром” может расторгнуть контракт на поставку газа Молдавии, если решит не признавать результаты аудита долга компании “Молдовагаз”, пишет “Прайм” со ссылкой на вице-премьера Молдавии, министра инфраструктуры Андрея Спыну.

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Молдавия в конце октября после длительных переговоров договорилась с “Газпромом” о продлении контракта на поставку газа сроком на 5 лет. Одним из условий было проведение аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. В конце января 2022 года Агентство государственных услуг Молдавии разместило заявку о поиске аудиторской компании. В свою очередь "Газпром" заявил, что власти Молдавии сами выбирают аудитора, что не позволяет ожидать объективности, и такой односторонний подход к аудиту задолженности "Молдовагаза" идет вразрез с октябрьскими договоренностями.

"Существует риск, что "Газпром" не признает итоги аудита? "Газпром" прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого "Газпром" может расторгнуть действующий контракт", — сказал Спыну в эфире телеканала Jurnal TV.

Он пояснил, что власти республики уже два месяца готовятся к различным сценариям развития ситуации, чтобы обеспечить Молдавию газом. Спыну полагает, что с апреля по сентябрь может возникнуть больше проблем с электроэнергией, так как Молдавская ГРЭС не может работать без газа. В республике обсуждают возможность закупки электроэнергии в соседних странах, использование мазута и наращивание объемов выработки "зеленой энергии".

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