“Газпром” может расторгнуть контракт на поставку газа Молдавии, если решит не признавать результаты аудита долга компании “Молдовагаз”, пишет “Прайм” со ссылкой на вице-премьера Молдавии, министра инфраструктуры Андрея Спыну.

Молдавия в конце октября после длительных переговоров договорилась с “Газпромом” о продлении контракта на поставку газа сроком на 5 лет. Одним из условий было проведение аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. В конце января 2022 года Агентство государственных услуг Молдавии разместило заявку о поиске аудиторской компании. В свою очередь "Газпром" заявил, что власти Молдавии сами выбирают аудитора, что не позволяет ожидать объективности, и такой односторонний подход к аудиту задолженности "Молдовагаза" идет вразрез с октябрьскими договоренностями.

"Существует риск, что "Газпром" не признает итоги аудита? "Газпром" прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого "Газпром" может расторгнуть действующий контракт", — сказал Спыну в эфире телеканала Jurnal TV.