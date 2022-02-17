Путин потребовал повысить реальные доходы россиян

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости повысить реальных доходы россиян не менее чем на 2,5%. Трансляцию совещания ведет "Россия 24".

"В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее, чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены. Эту задачу обязательно нужно решить", - заявил российский лидер.

По его словам, увеличение доходов граждан должно опираться на экономический рост страны, - это "базовое условие".

Ранее Путин рассказал о бюджетной политике России после пандемии СOVID-19 - по его словам, в отличие от многих других ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику. Путин подчеркнул, что российская экономика в прошлом году показала хороший результат, компенсировав спад 2020-го и превысила докризисный уровень. Так, ВВП вырос на 4,6%, отметил глава государства.