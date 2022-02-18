Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
1 час назад

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Вечерняя Москва

Сбербанк повысил ставки по СберВкладу и СберВкладу Прайм на 1 и 1,5 процентных пункта соответственно с 18 февраля.

Сбербанк повысил ставки по вкладам
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Максимальная доходность при этом будет составлять 9,5 процента.

Уточняется, что банк также улучшил условия по вкладу Промо Управляй. Увеличение составило от 1,05 до 1,25 процентных пункта в зависимости от суммы и длительности размещения вклада.

По словам директора дивизиона «Занять и сберегать» банка Сергея Широкова, СберВклад и СберВклад Прайм являются самыми востребованными депозитными продуктами организации.

Предполагается, что повышение ставок поможет этим услугам стать еще популярнее среди россиян.

В Сбере добавили, что по вкладам «Пополняй», «Сохраняй» и «Управляй» ставки останутся без изменений, передает ТАСС.

15 февраля ЦБ сообщил, что тестирование платформы цифрового рубля стартовало в России. Три кредитных организации уже подключились к платформе, а две успешно провели полный цикл операций с использованием мобильных приложений, уточнили в регуляторе.

Клиентам удалось открыть цифровые кошельки, а также обменять безналичные рубли на цифровые, после чего они провели операции перевода цифровых рублей между собой. ЦБ, как следует из материала, является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители