Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по СберВкладу и СберВкладу Прайм на 1 и 1,5 процентных пункта соответственно с 18 февраля.

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Максимальная доходность при этом будет составлять 9,5 процента.

Уточняется, что банк также улучшил условия по вкладу Промо Управляй. Увеличение составило от 1,05 до 1,25 процентных пункта в зависимости от суммы и длительности размещения вклада.

По словам директора дивизиона «Занять и сберегать» банка Сергея Широкова, СберВклад и СберВклад Прайм являются самыми востребованными депозитными продуктами организации.

Предполагается, что повышение ставок поможет этим услугам стать еще популярнее среди россиян.

В Сбере добавили, что по вкладам «Пополняй», «Сохраняй» и «Управляй» ставки останутся без изменений, передает ТАСС.

15 февраля ЦБ сообщил, что тестирование платформы цифрового рубля стартовало в России. Три кредитных организации уже подключились к платформе, а две успешно провели полный цикл операций с использованием мобильных приложений, уточнили в регуляторе.