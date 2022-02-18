Распределительный центр Сбера открыли на юго-востоке Екатеринбурга

Распределительный центр Сбера находится вблизи аэропорта Кольцово, в логистическом парке «Высота». На Юго-Востоке он занял порядка более 25 тысяч квадратных метров. Как пишут наши коллеги из 66.ru, помещения и ранее принадлежали банку, но использовались для подразделений «Сбербанк Логистики». Теперь это комплекс предназначен для доставки товаров маркетплейса «СберМегаМаркет»

“Распределительный центр будет обслуживать Свердловскую и Челябинскую области, Пермский край и Республику Башкортостан. Сейчас здесь работают 200 человек, после выхода центра на полную мощность штат вырастет до 700 сотрудников”, – рассказали в пресс-службе Сбера.

Ранее мы рассказывали, менять цену на товар после его заказа покупателем запретил «Сбермаркету» свердловский Роспотребнадзор. Причиной для этого стал инцидент с одним из жителей Нижнего Тагила, который купил в интернет-магазине «Сбермаркета» товар и заказал доставку. На следующий день ему позвонили из интернет-магазина и, сообщив о повышении цены на данный товар, пообещали отменить заказ, если покупатель не доплатит за него по новому прайсу. Мужчина доплачивать отказался, заказ отменили.

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