Сбербанк вновь поднял ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк с сегодняшнего дня в очередной раз поднял ставки по собственным ипотечным программам.

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Теперь получить в Сбере ипотечный кредит на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках можно по ставке 11,3% годовых.

Ранее о предстоящем увеличении ставок в связи с повышением ключевой ставки Центробанка сообщал журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Безусловно, поднятие ставки ЦБ на 100 базисных пунктов приведет к тому, что мы будем пересматривать свои ставки - и по депозитам, и, наверно, в том числе, и по кредитам. Думаю, в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения", - говорил он.