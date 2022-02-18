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26 минут назад

Сбербанк вновь поднял ставки по ипотечным кредитам

Бюллетень Недвижимости

Сбербанк с сегодняшнего дня в очередной раз поднял ставки по собственным ипотечным программам.

Сбербанк вновь поднял ставки по ипотечным кредитам
Фото: Бюллетень НедвижимостиБюллетень Недвижимости

Теперь получить в Сбере ипотечный кредит на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках можно по ставке 11,3% годовых.

Ранее о предстоящем увеличении ставок в связи с повышением ключевой ставки Центробанка сообщал журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Безусловно, поднятие ставки ЦБ на 100 базисных пунктов приведет к тому, что мы будем пересматривать свои ставки - и по депозитам, и, наверно, в том числе, и по кредитам. Думаю, в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения", - говорил он.

Напомним, что 1 февраля Сбербанк уже поднимал ставки по ипотечным кредитам в рамках собственных программ, также на 1 п.п.

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