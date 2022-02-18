На Украине захотели извлечь выгоду из заявлений о «войне» с РФ

Украинский экономический эксперт Юрий Гаврилечко предложил прекратить выплаты по долгам Украины. По его мнению, основанием для этого могли бы стать форс-мажорные обстоятельства, связанные с «российским вторжением», о котором пишут западные СМИ. Об этом Гаврилечко написал в статье для издания «Главред».
«Единственное разумное, что сейчас должна была сделать Украина – это пользуясь уникальным случаем, когда о "российском вторжении" пишут западные СМИ, ссылаясь на западные разведки, прекратить обслуживание внешнего долга (ровно как и внутреннего), выплаты по этим долгам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Ведь угроза "вторжения" это и есть форс-мажор, а раз нас об этом информируют, то Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет», – убежден экономист.
Он отметил, что все долги Украины перед Международным валютным фондом были взяты, чтобы погасить предыдущие. По мнению эксперта, Киев копит сумму задолженности и не вкладывает ни копейки в развитие экономики.
«Если мы откажемся платить на время существования форс-мажора, то тогда у нас появится ликвидный ресурс, который можно использовать, курс гривны стабилизируется, вывести капиталы отсюда никто не сможет, потому что параллельно вводится запрет на это и тогда все наши партнеры окажутся перед новой реальностью», – подчеркнул Гаврилечко.
В 2022 году, отмечает экономист, только на обслуживание и возврат долгов Киев будет вынужден потратить около 60% доходной части бюджета, порядка 600 миллиардов гривен. Гаврилечко также привел слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Вашингтон предложил Киеву гарантии суверенных кредитов в размере до одного миллиарда долларов для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с МВФ. По его словам, в таких гарантиях в целом нет нужды, так как их нельзя ни на что потратить, в отличие от реальных денег. Гаврилечко подчеркнул, что фактически США предлагают перекупить долги. Таким образом, объемы долгов Украины накапливаются.
«Если Украина не сможет отдать долги, это будет целиком внутренней проблемой – скорее всего, тогда мы будем видеть девальвацию гривны, отток капиталов и прочие неприятные вещи», – написал экономист.
По словам эксперта, если Киев примет предложение США, то в случае отсутствия возможности вернуть долг ВМФ, его придется оплатить Вашингтону. Это в дальнейшем может сыграть против Украины, считает Гаврилечко.
18 февраля министр финансов Украины Сергей Марченко на заседании Верховной рады заявил, что республика надеется получить от Международного валютного фонда (МВФ) третий транш кредита в размере $700 млн по итогам пересмотра программы сотрудничества. Он отметил, что срок программы завершается в июне 2022 года, и по итогам последнего пересмотра ожидается получение дополнительно $1,5 млрд.