На Украине захотели извлечь выгоду из заявлений о «войне» с РФ

Украинский экономический эксперт Юрий Гаврилечко предложил прекратить выплаты по долгам Украины. По его мнению, основанием для этого могли бы стать форс-мажорные обстоятельства, связанные с «российским вторжением», о котором пишут западные СМИ. Об этом Гаврилечко написал в статье для издания «Главред».

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«Единственное разумное, что сейчас должна была сделать Украина – это пользуясь уникальным случаем, когда о "российском вторжении" пишут западные СМИ, ссылаясь на западные разведки, прекратить обслуживание внешнего долга (ровно как и внутреннего), выплаты по этим долгам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Ведь угроза "вторжения" это и есть форс-мажор, а раз нас об этом информируют, то Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет», – убежден экономист.

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Он отметил, что все долги Украины перед Международным валютным фондом были взяты, чтобы погасить предыдущие. По мнению эксперта, Киев копит сумму задолженности и не вкладывает ни копейки в развитие экономики.

«Если мы откажемся платить на время существования форс-мажора, то тогда у нас появится ликвидный ресурс, который можно использовать, курс гривны стабилизируется, вывести капиталы отсюда никто не сможет, потому что параллельно вводится запрет на это и тогда все наши партнеры окажутся перед новой реальностью», – подчеркнул Гаврилечко.

В 2022 году, отмечает экономист, только на обслуживание и возврат долгов Киев будет вынужден потратить около 60% доходной части бюджета, порядка 600 миллиардов гривен. Гаврилечко также привел слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Вашингтон предложил Киеву гарантии суверенных кредитов в размере до одного миллиарда долларов для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с МВФ. По его словам, в таких гарантиях в целом нет нужды, так как их нельзя ни на что потратить, в отличие от реальных денег. Гаврилечко подчеркнул, что фактически США предлагают перекупить долги. Таким образом, объемы долгов Украины накапливаются.

«Если Украина не сможет отдать долги, это будет целиком внутренней проблемой – скорее всего, тогда мы будем видеть девальвацию гривны, отток капиталов и прочие неприятные вещи», – написал экономист.

По словам эксперта, если Киев примет предложение США, то в случае отсутствия возможности вернуть долг ВМФ, его придется оплатить Вашингтону. Это в дальнейшем может сыграть против Украины, считает Гаврилечко.