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40 минут назад

ЦБ подготовил законопроекты о запрете криптовалюты

Лера Букина

Центробанк подготовил законопроекты, предполагающие запрет на организацию выпуска и обращение частной цифровой валюты в РФ, а также штрафы до 1 млн рублей в случае нарушения этих требований. Об этом сообщает РИА Новости.

ЦБ подготовил законопроекты о запрете криптовалюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник агентства на финансовом рынке заявил, что регулятор направил законопроекты в Минфин.

«Законопроектом уточняется запрет на распространение в Российской Федерации информации о частной цифровой валюте, под который будет подпадать также информация об организации выпуска, выпуске, организации обращения частной цифровой валюты», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что банкам и субъектам национальной платежной системы будет запрещено владеть частными цифровыми валютами.

За нарушение запрета ЦБ предлагает ввести для физических лиц штрафы в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических — от 700 тысяч до 1 млн рублей.

18 февраля глава Минфина Антон Силуанов предложил легализовать майнинг криптовалюты в России и присвоить ему специальный код экономической деятельности. Он отметил, что легализация этого бизнеса позволит защитить непрофессиональных участников финансового рынка, ограничив их вложения в «опасный и рискованный актив». Министр финансов также заявил, что легализация криптовалют предпочтительнее запрета.

«Криптовалюта – это порождение интернета, и если мы хотим запретить криптовалюту, то надо запрещать интернет», – подчеркнул Силуанов.

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