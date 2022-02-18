В Британии рассказали, что ждет Европу при отказе от российского газа

Отказ от российского газа серьезно ударит по европейским странам, считает обозреватель британского издания The Telegraph Том Рис, пишет РИА Новости.
Как отмечается в статье, европейские хранилища в настоящее время заполнены на 33%. Находящихся в них 33 миллиарда кубометров газа хватит до апреля. За 2021 год цена на газ в Европе выросла в три раза. Эксперты считают, что в случае негативных геополитических сценариев российский газ перестанет поступать в Евросоюз, и в этом случае цены взлетят еще сильнее.
"По экономике Германии будет нанесен самый тяжелый удар, если импорт энергоносителя из России прекратится", — отмечается в материале.
В последнее время западные страны и Киев обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину и угрожают санкциями, в том числе в энергетическом секторе. Москва эти обвинения отвергает.