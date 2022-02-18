В Британии рассказали, что ждет Европу при отказе от российского газа

Как отмечается в статье, европейские хранилища в настоящее время заполнены на 33%. Находящихся в них 33 миллиарда кубометров газа хватит до апреля. За 2021 год цена на газ в Европе выросла в три раза. Эксперты считают, что в случае негативных геополитических сценариев российский газ перестанет поступать в Евросоюз, и в этом случае цены взлетят еще сильнее.