Премьер Польши предложил отключить «Северный поток-1»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в качестве наказания России призвал задуматься об отключении газопровода «Северный поток-1». Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, из-за того, что Москва якобы использует газ как оружие, необходимо как минимум отказаться от запуска газопровода «Северный поток-2». В качестве дополнительных мер он предложил остановить проект «Северный поток-1». В этом случае, по его мнению, газ в Европу должен поставляться через Украину, газотранспортная система которой может ежегодно транспортировать 130 миллиардов кубометров.