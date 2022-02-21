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49 минут назад

Власти США подготовили санкции против российских банков

Лера Букина

Власти США подготовили предварительный пакет санкций против России на случай ее «нападения» на Украину, который предполагает запрет на обработку транзакций крупных российских банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

США подготовили санкции против российских банков
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что санкции направлены на то, чтобы нанести урон по российской экономике за счет разрыва «корреспондентских» отношений между банками.

Как заявляют собеседники агентства, американская администрация намерена ввести ограничения против российских лиц и компаний, включив их в черный список (SDN-лист), исключающий их из банковской системы США. Также под запрет попадет торговля с американскими гражданами. Активы на территории США будут заморожены.

«Решение, принятое Путиным, претворяется в жизнь»

Ранее 20 февраля спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси сообщила в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, что Россию в случае нападения на Украину ожидают такие санкции, с которыми она раньше никогда не сталкивалась.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. По его словам, на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

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