США подготовили санкции против российских банков

Власти США подготовили предварительный пакет санкций против России на случай ее «нападения» на Украину, который предполагает запрет на обработку транзакций крупных российских банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Отмечается, что санкции направлены на то, чтобы нанести урон по российской экономике за счет разрыва «корреспондентских» отношений между банками.

Как заявляют собеседники агентства, американская администрация намерена ввести ограничения против российских лиц и компаний, включив их в черный список (SDN-лист), исключающий их из банковской системы США. Также под запрет попадет торговля с американскими гражданами. Активы на территории США будут заморожены.

Ранее 20 февраля спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси сообщила в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, что Россию в случае нападения на Украину ожидают такие санкции, с которыми она раньше никогда не сталкивалась.