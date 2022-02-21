Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют

Минфин внес в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Минфин России подготовил и внес 18 февраля 2022 года в правительство Российской Федерации законопроект о регулировании криптовалют. Проект федерального закона разработан по поручению правительства РФ на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют», - отмечается в сообщении.

Видео дня

Заместитель председателя правительства и главы аппарата Дмитрий Григоренко ранее поручил министру финансов Антону Силуанову совместно с Банком России до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.

Вместе с тем у министерства сохраняются принципиальные разногласия с регулятором по данному вопросу.

«Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено», - подчеркивается в сообщении министерства.

В рамках предлагаемого регулирования цифровые валюты рассматривают только в качестве инструмента для инвестиций. Отмечается, что для защиты прав и интересов инвесторов биржи будут должны осведомлять граждан о высоких рисках, связанных с приобретением цифровых валют.

«Граждане должны будут проходить онлайн тестирование перед приобретением криптовалюты, которое определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленности о возможных рисках. При успешном прохождении тестирования граждане могут вкладывать средств в цифровые валюты до 600 тыс. рублей ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 тыс. рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений», - указано в сообщении.

Также будет закреплено определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты. Кроме того, законопроектом предусмотрен механизм предоставления налоговикам сведений, необходимых им для осуществления контрольных и надзорных функций.