На Украине подскочили цены на сало

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что стоимость хлебобулочных изделий на Украине стала рекордно высокой за последние пять лет. Это, как отмечалось, обусловлено резким ростом тарифов на газ для предприятий. Например, пшеничный хлеб в сентябре стоил 23,4 гривны, а в феврале его можно купить за 25,9 гривны. Еще в июне 2021 года эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно предупредила о возможном дефиците сала в стране. Кроме того, она сообщила о нерентабельности выращивания свиней на Украине, которая связана с ростом цен на кормовую составляющую. Так, с начала 2019 года цена кормов для животных повысилась на 20–40% и продолжает стабильно подниматься до сих пор.