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1 час назад

На Украине подскочили цены на сало

Лера Букина

На Украине стоимость сала вновь достигла пиковой отметки. Средняя цена килограмма продукта составила 165 гривен (около 454 рублей), сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на UKR.NET.

На Украине подскочили цены на сало
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За январь 2022 года сало подорожало на 12 гривен — со 159 до 171 (438 и 471 рубль соответственно) за один килограмм. Годом ранее стоимость килограмма сала составляла 131 гривну (около 360 рублей).

Издание, ссылаясь на данные Министерства финансов Украины, отметило и рост цен на соленое сало: оно стоит на прилавках от 195 до 197 гривен (свыше 540 рублей) за 1 килограмм.

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что стоимость хлебобулочных изделий на Украине стала рекордно высокой за последние пять лет. Это, как отмечалось, обусловлено резким ростом тарифов на газ для предприятий. Например, пшеничный хлеб в сентябре стоил 23,4 гривны, а в феврале его можно купить за 25,9 гривны. Еще в июне 2021 года эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно предупредила о возможном дефиците сала в стране. Кроме того, она сообщила о нерентабельности выращивания свиней на Украине, которая связана с ростом цен на кормовую составляющую. Так, с начала 2019 года цена кормов для животных повысилась на 20–40% и продолжает стабильно подниматься до сих пор.

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