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1 час назад

В Кремле оценили сообщения о финансовых санкциях США

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о подготовке США нового списка санкций, который включает запрет на транзакции крупных банков России, передает РИА Новости.

В Кремле оценили сообщения о финансовых санкциях США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока не приняты решения и не опубликованы документы, комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России - это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется, изо дня в день», - подчеркнул он.

Накануне, 20 февраля, агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что американская администрация намерена ввести санкции против российских лиц и компаний, включив их в черный список (SDN-лист), который исключит их из банковской системы США, запретит торговлю с американскими гражданами и заморозит их активы на территории США.

Ограничения, как отмечается, планируют ввести в случае «нападения» России на Украину. Санкциями хотят нанести ущерб экономике России при помощи разрыва «корреспондентских» отношений между банками.

С осени 2021 года в западных СМИ, а также в Киеве сообщают, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно опровергали.

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