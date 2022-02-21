В Кремле оценили сообщения о финансовых санкциях США

«Пока не приняты решения и не опубликованы документы, комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России - это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется, изо дня в день», - подчеркнул он.