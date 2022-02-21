В Кремле оценили сообщения о финансовых санкциях США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о подготовке США нового списка санкций, который включает запрет на транзакции крупных банков России, передает РИА Новости.
«Пока не приняты решения и не опубликованы документы, комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России - это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется, изо дня в день», - подчеркнул он.
Накануне, 20 февраля, агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что американская администрация намерена ввести санкции против российских лиц и компаний, включив их в черный список (SDN-лист), который исключит их из банковской системы США, запретит торговлю с американскими гражданами и заморозит их активы на территории США.
Ограничения, как отмечается, планируют ввести в случае «нападения» России на Украину. Санкциями хотят нанести ущерб экономике России при помощи разрыва «корреспондентских» отношений между банками.
С осени 2021 года в западных СМИ, а также в Киеве сообщают, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно опровергали.