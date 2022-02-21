Путин указал на российскую помощь Украине в 250 млрд долларов

Общая выгода для украинского бюджета от помощи со стороны России разных видов в 1991–2013 годах составила, по экспертным оценкам, 250 млрд долларов, сообщил глава российского государства Владимир Путин.
Путин подчеркнул, что Россия полностью рассчиталась за долги Украины, но Киев отказался исполнять соглашения о возврате имущества, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что иждивенчество Украины в отношении России принимало подчас бесцеремонный характер, включая воровство газа, передает ТАСС.