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1 час назад

Путин указал на российскую помощь Украине в 250 млрд долларов

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Общая выгода для украинского бюджета от помощи со стороны России разных видов в 1991–2013 годах составила, по экспертным оценкам, 250 млрд долларов, сообщил глава российского государства Владимир Путин.

Путин указал на российскую помощь Украине в 250 млрд долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин подчеркнул, что Россия полностью рассчиталась за долги Украины, но Киев отказался исполнять соглашения о возврате имущества, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что иждивенчество Украины в отношении России принимало подчас бесцеремонный характер, включая воровство газа, передает ТАСС.

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