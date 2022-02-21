Путин указал на российскую помощь Украине

«Россия взяла на себя погашение всего советского долга. И полностью по нему рассчиталась, окончательно завершив этот процесс в 2017 году. Взамен новые независимые государства должны были отказаться от части советских зарубежных активов. Соответствующие соглашения в декабре 1994 года были достигнуты и с Украиной. Однако Киев их не ратифицировал и позднее просто отказался исполнять, выдвигая претензии на алмазный фонд, золотой запас, а также имущество и другие активы бывшего СССР за рубежом», — сказал Путин.