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1 час назад

Путин указал на российскую помощь Украине

Елена Прошина

Россия полностью рассчиталась за долги СССР, а Украина отказалась выполнять соглашения о возврате части советских активов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам по ситуации в Донбассе. Видеозапись отрывка опубликовал у себя в Telegram-канале «Взгляд».

«Россия взяла на себя погашение всего советского долга. И полностью по нему рассчиталась, окончательно завершив этот процесс в 2017 году. Взамен новые независимые государства должны были отказаться от части советских зарубежных активов. Соответствующие соглашения в декабре 1994 года были достигнуты и с Украиной. Однако Киев их не ратифицировал и позднее просто отказался исполнять, выдвигая претензии на алмазный фонд, золотой запас, а также имущество и другие активы бывшего СССР за рубежом», — сказал Путин.

Он отметил, что даже при этом Россия продолжала сотрудничать с Украиной «открыто, честно и с уважением к ее интересам». Путин также добавил, что объем торговли РФ и Незалежной составлял 50 миллиардов долларов.

«Это больше, чем торговля Украины и ЕС в 2019 году. Однако Украина начала превращать партнерство в иждивенчество, достаточно вспомнить воровство газа и шантаж Европы ростом влияния России», — подытожил президент России.

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