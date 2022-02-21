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28 минут назад

Путин рассказал о воровстве Украиной газа

News.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношениях Москвы и Киева вместо партнёрства стало превалировать иждивенчество. Причём такое поведение Киева иногда носило бесцеремонный характер, отметил российский лидер в телеобращении к россиянам.

Путин рассказал о воровстве Украиной газа
Фото:  Kremlin Pool/Global Look Press Kremlin Pool/Global Look Press

Бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь те права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнёрства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер, — подчеркнул Путин.

В качестве примера он напомнил о «перманентном шантаже в сфере энергетического транзита», а также о банальном воровстве газа.

Ранее стало известно, что Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации. Путин с главой ЛНР Леонидом Пасечником заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С ДНР был подписан аналогичный документ.

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