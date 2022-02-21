Путин рассказал о воровстве Украиной газа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношениях Москвы и Киева вместо партнёрства стало превалировать иждивенчество. Причём такое поведение Киева иногда носило бесцеремонный характер, отметил российский лидер в телеобращении к россиянам.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Kremlin Pool/Global Look Press

Бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь те права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнёрства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер, — подчеркнул Путин.

В качестве примера он напомнил о «перманентном шантаже в сфере энергетического транзита», а также о банальном воровстве газа.