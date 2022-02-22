Нефть подорожала до $97 впервые с сентября 2014 года

Нефть марки Brent обновила максимум, поставив по цене рекорд за последние восемь лет. Её стоимость превысила $97 за баррель, о чём свидетельствуют данные торгов лондонской биржи IGE.

Фото: ТАСС ТАСС

В последний раз нефть стоила так дорого в сентябре 2014 года. Цены растут на фоне признания независимости ЛНР и ДНР. Инвесторы опасаются нестабильности в регионе, что подстёгивает цены на нефть.

Президент Сербии Александр Вучич сразу после сообщения л признании донбасских республик заявил о подорожании нефти. Также он предрекает санкции в отношении газопроводов. По словам Вучича, весь мир будет «иметь проблемы» касаемо экономики. Президент Сербии уверен, что цены будут расти на всё, начиная от угля и нефти, заканчивая зерном, пшеницей, кукурузой и всем остальным.