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1 час назад

ЕС вытеснил Китай по закупкам продуктов у России

Lenta.ru

По итогам 2021 года ЕС обогнал Китай по закупкам продуктов у России и вытеснил его в первого места. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

ЕС вытеснил Китай по закупкам продуктов у России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики подсчитали, что по итогам прошлого года Евросоюз купил у России продуктов на 4,7 миллиарда рублей: на 41 процент больше, чем годом ранее. Поставки продовольствия в Китай упали на 12 процентов — до 3,5 миллиарда долларов. В итоге КНР оказался на третьем месте, пропустив вперед еще и Турцию, которая нарастила закупки на 38 процентов — до 4,3 миллиарда долларов.

Из данных «Агроэкспорта» следует, что ЕС стал главным покупателем продуктов у России за счет увеличения поставок рыбной продукции и зерна. Самый заметный рост в денежном выражении показали в 2021 году поставки в страны Евросоюза крабов и других ракообразных: за год показатель вырос вдвое и составил 930,7 миллиона долларов.

Что касается Китая, то он потерял позицию крупнейшего покупателя российского продовольствия, в частности, на фоне резкого сокращения поставок рыбы. Причиной стали ограничения, которые китайские власти ввели из-за пандемии: в октябре 2020-го КНР начала закрывать для российской рыбной продукции порты, после того как на ее упаковках были обнаружены следы коронавируса. В результате запрета больше всех пострадали добытчики минтая — главного биоресурса, добываемого на Дальнем Востоке. До пандемии доля минтая в экспортируемой рыбе превышала половину, а главным его покупателем был Китай.

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