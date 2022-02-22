Санкции против России ударят по ЕС

Обширный пакет санкций, который Евросоюз намерен ввести в отношении России из-за обострения ситуации вокруг Украины, окажет некоторое влияние на экономику самого сообщества. Об этом заявил замглавы ЕК Валдис Домбровскис в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. Кроме того, по его словам, ЕС понесет определенные расходы.

«Всегда есть риски. И когда мы обсуждаем этот пакет санкций, также становится ясно, что он окажет определенное влияние на экономику ЕС», - указал Домбровскис.

Однако, как отметил он, такие ограничения всегда имеют последствия.

«Мы также должны признать, что мы понесем некоторые расходы», - подчеркнул замглавы Еврокомиссии.

Домбровскис при этом не стал раскрывать конкретное содержание и дату принятия санкционного пакета против России. Тем не менее он предупредил, что при необходимости ЕС «может ввести санкции в течение нескольких дней».

«Я не хочу вдаваться в подробности, но будет широкий спектр санкций, направленных против отдельных лиц, секторов и финансовой системы», - заявил замглавы ЕК, отметив, что санкции также коснутся сферы энергетики, экспортного контроля и высокотехнологичной продукции.