Нефть подорожала до $97 впервые с 2014 года

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть, по данным на 22 февраля, повышается. Баррель марки Brent теперь реализуется за более чем 97 долларов США, следует из данных на бирже ICE.

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По состоянию на 9:43 мск цена нефти марки Brent составляет 97.02 доллара США (+3.720). Нефть марки WTI — 93.28 доллара США (+3.403).

В последний раз подобный уровень наблюдался в июне 2014 года. Тогда стоимость нефти Brent составляла более 115 долларов за баррель.

На ситуацию давит геополитическая напряженность между Россией и Украиной. Кроме того, накануне вечером, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета республик Донбасса.

Повышение цен также обусловлено комментариями Saudi Aramco о том, что она видит признаки увеличения спроса. По словам аналитиков, рынок также продолжает следить за переговорами по ядерной сделке между США и Ираном.