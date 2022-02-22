Нефть подорожала до $97 впервые с 2014 года

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть, по данным на 22 февраля, повышается. Баррель марки Brent теперь реализуется за более чем 97 долларов США, следует из данных на бирже ICE.
По состоянию на 9:43 мск цена нефти марки Brent составляет 97.02 доллара США (+3.720). Нефть марки WTI — 93.28 доллара США (+3.403).
В последний раз подобный уровень наблюдался в июне 2014 года. Тогда стоимость нефти Brent составляла более 115 долларов за баррель.
На ситуацию давит геополитическая напряженность между Россией и Украиной. Кроме того, накануне вечером, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета республик Донбасса.
Повышение цен также обусловлено комментариями Saudi Aramco о том, что она видит признаки увеличения спроса. По словам аналитиков, рынок также продолжает следить за переговорами по ядерной сделке между США и Ираном.
Ранее генеральный директор одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире Vitol Рассел Харди заявил, что стоимость нефти в мире поднимется выше $100 в ближайшие шесть-девять месяцев. Он также считает, что доступной нефти станет меньше, уже к концу 2022 года ежедневное ее потребление превысит показатели до пандемии.