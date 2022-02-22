Платежным средством на территории ДНР и ЛНР является рубль

Платежным средством на территории Донецкой и Луганской республик является российский рубль. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко, передает «Прайм».

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Им был представлен проект договора в Думе.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Также глава государства подписал документы о дружбе с ДНР и ЛНР при участии Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Как сообщается в договорах о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи ДНР и ЛНР с РФ, внесенных во вторник, 22 февраля, на ратификацию в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, Россия примет эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).