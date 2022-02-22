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41 минуту назад

«Последняя надежда Европы» признала незаменимость российского газа

Lenta.ruиещё 4

Катар, который называли последней надеждой Европы в случае отказа от поставок российского газа, признал незаменимость российского топлива для региона. Такое мнение высказал госминистр страны по вопросам энергетики Саад аль-Кааби, слова которого приводит ТАСС.

«Последняя надежда Европы» признала незаменимость российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что никто не сможет заменить Россию в этом плане. К сожалению, пока у нас нет таких объемов сжиженного природного газа (СПГ), по которым есть долгосрочные контракты, поэтому невозможно», — отметил аль-Кааби.

По его словам, на Россию приходится около 30-40 процентов всех поставок газа в Европу.

Ранее Катар рассматривался в качестве основного варианта замещения российского газа в Европе на случай обострения ситуации вокруг Украины и сокращения поставок российского топлива. При этом Катар специализируется на экспорте СПГ, для регазификации которого необходимы специальные терминалы, нехватка которых в последние недели ощущается в Европе.

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, обосновав свое решение притеснением их жителей властями Украины. 22 февраля это решение было ратифицировано властями республик, а также российской Госдумой.

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