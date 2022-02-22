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54 минуты назад

Раскрыт возможный список санкций ЕС против России

Лера Букина

Санкции, которые Евросоюз планирует ввести против России, могут включать в себя ограниченный список лиц и компаний, запрет на добычу полезных ископаемых и на торговлю с ДНР и ЛНР. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Раскрыт возможный список санкций ЕС против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции в отношении России примут уже во вторник, 22 февраля. Однако, как подчеркнул он, это будет еще не весь ответ ЕС на признание Москвой независимости Луганской и Донецкой народной республик (ЛНР и ДНР).

Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в этот же день, вряд ли Запад не стал бы вводить санкции в отношении России, если бы она не стала признавать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Также глава государства подписал документы о дружбе с ДНР и ЛНР при участии Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

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