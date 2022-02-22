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40 минут назад

Венгрия не поддержала пакет санкций ЕС против России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Венгрия на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС не поддержала пакет санкций в отношении России, которые Брюссель собирается ввести в ответ на признание ДНР и ЛНР, передает телеканал CNBC со ссылкой на дипломата в ЕС.

Страна ЕС отказалась поддержать санкции против России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

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