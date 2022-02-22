Володин призвал верить в российский рубль

"Все это бывает, когда на бирже оценивают риски, но экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Поэтому надо верить в свою национальную валюту, во всяком случае, что касается меня, я исхожу всегда из этого. Поэтому надо думать о развитии нашей страны, восстановится тогда рубль, если он падает, и станет укрепляться", - сказал спикер журналистам во вторник.