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32 минуты назад

Володин призвал верить в российский рубль

ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал верить в российский рубль, подчеркнув, что надо думать о развитии России, тогда и национальная валюта будет укрепляться.

Володин призвал верить в российский рубль
Фото:  Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

"Все это бывает, когда на бирже оценивают риски, но экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Поэтому надо верить в свою национальную валюту, во всяком случае, что касается меня, я исхожу всегда из этого. Поэтому надо думать о развитии нашей страны, восстановится тогда рубль, если он падает, и станет укрепляться", - сказал спикер журналистам во вторник.

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