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1 час назад

США могут ограничить доступ России к американским товарам

Елена Прошина

США могут ограничить доступ России к низко- и высокотехнологичным товарам американского и иностранного производства в случае эскалации на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

США могут ограничить доступ России к американским товарам
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, в список могут войти товары, начиная от коммерческой электроники и компьютеров и заканчивая полупроводниками и деталями самолетов.

«Президент США Джо Байден добьется этого, расширив список товаров, для которых требуются лицензии Соединенных Штатов, прежде чем поставщики смогут поставлять их в Россию, а затем его администрация откажет в этих лицензиях», — рассказал источник Reuters.

Он добавил, что эти меры, подробности которых ранее не сообщались, являются частью санкций за экспортный контроль, которые Америка подготовила для нанесения ущерба российской экономике. По словам члена Совета национальной безопасности Белого дома Питера Харрелла, цель данных ограничений «на самом деле состоит в том, чтобы ослабить способность России осуществлять промышленное производство в нескольких ключевых секторах».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о введении санкций против 351 депутата Госдумы, голосовавшего за признание ДНР и ЛНР, а также 27 физлиц и юрлиц.

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