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1 час назад

В США пообещали, что "Северный поток - 2" запущен не будет

ТАССиещё 1

Газопровод "Северный поток - 2" запущен не будет, потраченные на него $11 млрд ушли впустую. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен введению Соединенными Штатами новых санкций в отношении России.

Над "Северным потоком - 2" нависла новая угроза
Фото: ТАССТАСС

"Ночью мы провели консультации с Германией. В результате российский газопровод "Северный поток - 2" не будет работать. Это $11 млрд, потраченных впустую на контролируемый Россией газопровод", - сказал он.

Зеленский попросил "друзей" в США о санкциях против «СП – 2»

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