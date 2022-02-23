Над "Северным потоком - 2" нависла новая угроза

Газопровод "Северный поток - 2" запущен не будет, потраченные на него $11 млрд ушли впустую. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен введению Соединенными Штатами новых санкций в отношении России.