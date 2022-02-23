"Это лицемерие": В бундестаге раскритиковали решение Шольца по «СП — 2»

В Германии раскритиковали приостановку сертификации трубопровода «Северный поток — 2», сообщает РБК со ссылкой на главу комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клауса Эрнста.

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Политик назвал такое решение канцлера Олафа Шольца лицемерным.

«Я считаю это лицемерием, потому что в последнее время США увеличили импорт нефти из России. Я не слышал, чтобы их как-то ограничивали», — заявил парламентарий.

Он не исключил, что решение по российскому газопроводу не является окончательным, пока речь идёт лишь о приостановке сертификации. Как отметил депутат, запуск трубопровода помог бы более чем десяти странам.

По мнению Эрнста, решение по «Северному потоку-2» приведет к росту цен на газ в Германии, так как стране в настоящее время нужно больше этого топлива. Берлину придется закупать американский СПГ по высоким ценам, либо российский газ, который поступает в страну по другим газопроводам.

«Проблема в том, что это все равно будет российский газ, по какой бы трубе он ни шел. Однако газ, который идет через Украину, дороже, потому что Украина взимает плату за транзит, которую в конечном итоге должен платить немецкий потребитель. Вот почему я предполагаю, что цены на газ в Германии вырастут», — отметил депутат.