Bloomberg: 23 богатейших россиянина потеряли $32 млрд из-за Украины

Российские миллиардеры с начала 2022 года потеряли в общей сложности $32 млрд из-за украинского кризиса. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Во главе списка пострадавших миллиардеров оказался член совета директоров «Сибура» и «Новатэка»Геннадий Тимченко.
Отмечается, что Тимченко потерял почти треть своего богатства ($6,4 млрд). На втором месте председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Ущерб этого бизнесмена достиг $6,2 млрд с начала 2022 года.
Далее в списке идут президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов ($3,5 млрд) и президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин ($1,1 млрд).
По сведениям Bloomberg, общее состояние богатейших людей России упало до $343 млрд. В конце 2021 года оно оценивалось в $375 млрд.