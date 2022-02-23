Bloomberg: 23 богатейших россиянина потеряли $32 млрд из-за Украины

Российские миллиардеры с начала 2022 года потеряли в общей сложности $32 млрд из-за украинского кризиса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Во главе списка пострадавших миллиардеров оказался член совета директоров «Сибура» и «Новатэка»Геннадий Тимченко.

Отмечается, что Тимченко потерял почти треть своего богатства ($6,4 млрд). На втором месте председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Ущерб этого бизнесмена достиг $6,2 млрд с начала 2022 года.