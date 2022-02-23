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35 минут назад

«Ничего хорошего»: Раскрыты последствия ухода западных компаний из РФ

Илья Родин

Экономист Николай Кульбака в интервью «Вечерней Москве» заявил, что конфликт в ДНР и ЛНР негативно повлияет на деятельность иностранных компаний в России. Многие из них банально уйдут с российского рынка.

«Ничего хорошего»: Раскрыты последствия ухода западных компаний из РФ
Фото: EPAEPA

«Конечно, ситуация в ЛНР и ДНР увеличивает риски внутри экономики и создает потенциал для введения новых санкций. Это увеличит статистику ухода в том числе иностранных компаний. Ни к чему хорошему это не приведет — только к росту цен и исчезновению некоторых товаров с рынка», - сообщил экономист.

По его мнению, этот процесс вряд ли будет лавинообразным. Компании будут уходить постепенно, в течение нескольких лет.

Кульбака напомнил, что этот тренд характерен для российского рынка в течение длительного периода. В частности, происходит постепенное сокращение численности крупных немецких компаний, некогда активно инвестировавших в Россию.

«Проблема заключается в том, что в России растут риски и уменьшается прибыльность. Это приводит к тому, что компании уходят, причем не только иностранные», - полагает он.

В заключение он рассказал, что импортозамещение не является панацеей. Этот институт приводит к обогащению собственных производителей. Но при этом ассортимент товаров не увеличивается, качество также не растет.

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