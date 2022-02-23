CNN: США введут «жесточайшие» санкции против «Северного потока — 2»

CNN со ссылкой на официальные источники сообщает , что Белый дом в 23 февраля объявит о новых санкциях, направленных на срыв запуска «Северного потока — 2». Речь идет об отвечающей за строительство российского газопровода компании Nord Stream 2 AG.

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Отмечается, что этот шаг против компании входит в пакет санкций, наложенных на Россию из–за признания ДНР и ЛНР.

«Санкции против компании Nord Stream 2 AG — зарегистрированной в Швейцарии фирмы, материнской компанией которой является российский газовый гигант «Газпром», — фактически похоронный звон по проекту», - заявил собеседник CNN.

Он также отметил, что этот шаг знаменует собой значительный сдвиг в политике администрации США в отношении «Северного потока — 2», которая ранее заключалась в том, чтобы ввести санкции в отношении участвующих в проекте мелких компаний, но приостановить наложение ограничений в отношении Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Матиаса Варнига.

Американские власти, сообщает чиновник, в течение значительного времени тормозили введение мер против компании, так как «не желали испортить отношения с Германией».