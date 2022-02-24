Мосбиржа решила остановить торги на всех рынках

Московская биржа приняла решение приостановить торги на всех рынках, включая валютную и фондовую секцию. Это следует из сообщения на сайте торговой площадки.
Перед остановкой торгов индекс IMOEX2, отслеживающий динамику дополнительных сессий, снизился более чем на 11%.
Ночью все российские активы продемонстрировали снижение, тогда как котировки нефти поднялись выше $100 за баррель из-за опасения перебоя с поставками.
В ночь на 24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале специальной операции на Донбассе.
Торги парой доллар-рубль остановились на уровне 84,07 (+3,59%) рубля, торги парой евро-доллар — на уровне 95,24 (+3,86%) рубля. Основные голубые фишки лишились более 10%. Наибольшее падение зафиксировано у акции компаний Petropavlovsk и OZON - они стали дешевле на 21-22%.