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1 час назад

Мосбиржа решила остановить торги на всех рынках

Лера Букина

Московская биржа приняла решение приостановить торги на всех рынках, включая валютную и фондовую секцию. Это следует из сообщения на сайте торговой площадки.

Мосбиржа решила остановить торги на всех рынках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перед остановкой торгов индекс IMOEX2, отслеживающий динамику дополнительных сессий, снизился более чем на 11%.

Ночью все российские активы продемонстрировали снижение, тогда как котировки нефти поднялись выше $100 за баррель из-за опасения перебоя с поставками.

В ночь на 24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале специальной операции на Донбассе.

Торги парой доллар-рубль остановились на уровне 84,07 (+3,59%) рубля, торги парой евро-доллар — на уровне 95,24 (+3,86%) рубля. Основные голубые фишки лишились более 10%. Наибольшее падение зафиксировано у акции компаний Petropavlovsk и OZON - они стали дешевле на 21-22%.

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