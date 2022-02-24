Мосбиржа решила остановить торги на всех рынках

Московская биржа приняла решение приостановить торги на всех рынках, включая валютную и фондовую секцию. Это следует из сообщения на сайте торговой площадки.

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Перед остановкой торгов индекс IMOEX2, отслеживающий динамику дополнительных сессий, снизился более чем на 11%.

Ночью все российские активы продемонстрировали снижение, тогда как котировки нефти поднялись выше $100 за баррель из-за опасения перебоя с поставками.

В ночь на 24 февраля президент Владимир Путин сообщил о начале специальной операции на Донбассе.