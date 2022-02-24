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29 минут назад

ЦБ предписал брокерам приостановить короткие продажи

Лера Букина

Центробанк предписал брокерам приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке с 11.00 мск 24 февраля вплоть до отмены предписания. Об этом говорится на сайте регулятора.

ЦБ предписал брокерам приостановить короткие продажи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11.00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке», — отметил ЦБ.

Ранее Центробанк сообщил о намерении начать интервенции на валютном рынке для того, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке.

Также Банк России планирует расширить ломбардный список и провести в четверг, 24 февраля, операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. В ЦБ отметили, что у регулятора есть четкие планы действия для любого сценария развития событий.

Кроме того, регулятор дал банкам право отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 декабря 2022 года, по справедливой стоимости на дату приобретения.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. Валютный и фондовый рынки негативно отреагировали на эту новость. В частности, индекс Мосбиржи опустился ниже 2 000 пунктов впервые с сентября 2017 года.

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