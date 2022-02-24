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1 час назад

Бербок заявила о последствиях для Германии санкций против РФ

Лера Букина

Германия столкнется с последствиями в связи с санкциями против России и падением рынков акций на фоне российской специальной военной операции в отношении Украины. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок специальном обращении в связи с ситуацией вокруг Украины, передает РИА Новости.

Бербок заявила о последствиях для Германии санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она подчеркнула, что Берлин будет принимать ответные меры в защиту существующего порядка в Европе. По словам Бербок, если этого не делать, цена станет выше.

«Санкции против России, растущие цены, падающие рынки будут иметь обратное влияние на Германию. Мы не искали этой ситуации, но мы не можем и не будем ее избегать. Европейский милый порядок последних десятилетий - это основа для жизни в благосостоянии и мире. Если мы за это не вступимся сейчас, мы заплатим еще более высокую цену», - отметила она.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. В МИД РФ прокомментировали заявление президента Украины. Там отметили, что решение Киева разорвать дипотношения с РФ является «логичным завершение его русофобской политики»

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