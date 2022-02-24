Бербок заявила о последствиях для Германии санкций против РФ

«Санкции против России, растущие цены, падающие рынки будут иметь обратное влияние на Германию. Мы не искали этой ситуации, но мы не можем и не будем ее избегать. Европейский милый порядок последних десятилетий - это основа для жизни в благосостоянии и мире. Если мы за это не вступимся сейчас, мы заплатим еще более высокую цену», - отметила она.