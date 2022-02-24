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1 час назад

Великобритания обещала выдавливать Россию из мировой экономики

Вероника Полынина

Великобритания будет «выдавливать Россию из мировой экономики», заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА «Новости».

Великобритания обещала выдавливать Россию из мировой экономики
Фото: ReutersReuters

Джонсон объявил о полном замораживании активов ВТБ и заявил, что имеющиеся рычаги позволяют полностью исключить российские банки из финансовой системы Великобритании.

Помимо ВТБ под санкции попали «Ростех», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод».

Он также объявил о санкциях в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот» и не исключил отключения России от международной банковской системы SWIFT. Премьер-министр отметил, что для успешной реализации этой меры необходимо единство с партнерами Великобритании, в том числе со странами «большой семерки».

Кроме того, Джонсон заявил, что Великобритания запретит экспорт всех товаров двойного назначения в РФ, в том числе высокотехнологичного оборудования для секторов электроники, телекоммуникаций и аэрокосмической отрасли.

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