Великобритания обещала выдавливать Россию из мировой экономики

Великобритания будет «выдавливать Россию из мировой экономики», заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Джонсон объявил о полном замораживании активов ВТБ и заявил, что имеющиеся рычаги позволяют полностью исключить российские банки из финансовой системы Великобритании.

Он также объявил о санкциях в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот» и не исключил отключения России от международной банковской системы SWIFT. Премьер-министр отметил, что для успешной реализации этой меры необходимо единство с партнерами Великобритании, в том числе со странами «большой семерки».