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1 час назад

Bloomberg: новые санкции США коснутся банков и энергетической сферы

ТАСС

Новые санкции в отношении России, о которых администрация США намерена объявить в четверг, коснутся ряда российских банков, энергетического сектора и представителей крупного бизнеса. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на председателя комитета Сената США по банковской деятельности Шеррода Брауна.

Bloomberg: новые санкции США коснутся банков и энергетической сферы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство не приводит подробностей о том, какие именно банки, энергокомпании и лица подпадут под санкции.

Как ожидается, США в четверг введут новый пакет санкций в отношении России. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит с обращением по ситуации на Украине в 21:30 мск.

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