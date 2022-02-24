Bloomberg: новые санкции США коснутся банков и энергетической сферы

Новые санкции в отношении России, о которых администрация США намерена объявить в четверг, коснутся ряда российских банков, энергетического сектора и представителей крупного бизнеса. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на председателя комитета Сената США по банковской деятельности Шеррода Брауна.

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Агентство не приводит подробностей о том, какие именно банки, энергокомпании и лица подпадут под санкции.