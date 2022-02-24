Байден: ЕС не хочет сейчас отключать Россию от SWIFT

Европейские страны в настоящее время не хотят отключать Россию от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, пишет ТАСС со ссылкой на слова президента США Джо Байдена.

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Байден в четверг выступил в Белом доме с речью о проведении Россией специальной военной операции. Американского президента спросили, почему отключение России от SWIFT не входит в пакет объявленных им санкций.

"Это всегда остается возможным вариантом действий. Однако в настоящий момент это не та позиция, которую желает занять остальная Европа", - заявил в ответ Байден.