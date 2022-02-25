Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
2 часа назад

Европе предсказали нехватку газа зимой

Lenta.ruиещё 2

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предсказала Европе нехватку газа зимой, в том числе за счет СПГ, если Россия решит полностью остановить поставки. Об этом сообщает РИА Новости.

Европе предсказали нехватку газа зимой
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, на сегодняшний день Евросоюз слишком зависим от российских ископаемых видов топлива. Она подчеркнула, что «Газпром» показал себя как «ненадежного поставщика» и призвала сделать все, чтобы сократить зависимость от российского газа, нефти, угля.

«В последние недели мы активно работали, чтобы дойти до уровня, когда мы можем сказать, что на эту зиму у нас было бы достаточно поставок газа из других мест, в том числе СПГ от надежных поставщиков, если президент [России Владимир] Путин полностью отключит нас от российского газа», — отметила она.

Глава Еврокомиссии уточнила, что это краткосрочная перспектива.

Великобритания анонсировала отказ от российских нефти и газа

По ее словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективах необходимо создать четкую стратегию с учетом негативного опыта 2021 года, «как стать полностью независимыми от российского ископаемого топлива».

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал Европе резкий рост цен на газ в будущем, до уровня две тысячи евро за тысячу кубометров. Таким образом, объяснил чиновник в Twitter, европейцы благодаря своему решению войдут в «новый мир».

27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители