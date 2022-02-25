Европе предсказали нехватку газа зимой

«В последние недели мы активно работали, чтобы дойти до уровня, когда мы можем сказать, что на эту зиму у нас было бы достаточно поставок газа из других мест, в том числе СПГ от надежных поставщиков, если президент [России Владимир] Путин полностью отключит нас от российского газа», — отметила она.